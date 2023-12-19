الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتحاد مستثمرى المشروعات: نزاهة الانتخابات الرئاسية ترفع ثقة المؤسسات العالمية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بانتهاء الانتخابات الرئاسية بسلاسة وهدوء ونزاهة وبشكل مشرف أمام العالم، وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى ببدء مرحلة جديدة من مراحل الاستقرار السياسى والاقتصادى لمصر.

السقطي يتوقع اتخاذ الرئيس حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية

وتوقع علاء السقطى، رئيس الاتحاد، فى بيان له اليوم، اتخاذ الرئيس السيسي حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية لضبط الأسواق ومكافحة التضخم، والسعي لاستكمال أهدافه نحو زيادة التركيز على التصنيع المحلى والإنتاج الزراعى وتقليل الواردات، مؤكدًا أن الإحصائيات الأخيرة أبرزت انخفاضًا فى قيمة العجز التجاري غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 15%، وارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.4%، وهو الأمر الذى سيعطى دفعة أقوى للشركات المصرية نحو مزيد من التقدم والنمو فى السوق المحلية، وقد بدأ هذا بالفعل يظهر جليًا فى أرباح الشركات المقيدة فى البورصة، حيث أظهرت الإحصائيات ارتفاع إجمالي الأرباح النقدية الموزعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى 50 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي، وحتى تعاملات ديسمبر الحالي.

وأكد السقطى أنه كلما انخفض الطلب على الاستيراد بسبب ارتفاع الدولار كلما يصب ذلك فى مصلحة الإنتاج المحلى، الذى بدأ يشهد طفرة من جديد من حيث رفع المكونات المحلية فى التصنيع وارتفاع فى الجودة والتنوع والسعر مقارنة بالمستورد.

وأضاف أن الاستقرار السياسي سيكون له أثر بالغ الأهمية فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد انتهاء الانتخابات، وتعيين الحكومة الجديدة وانتهاء مفاوضات البنك الدولى لمراجعة برنامجه للاقتصاد المصرى.

وقال السقطى إن نتائج الانتخابات كانت متوقعة، لأنه كان هناك إجماع شعبى على أن المرحلة الحالية لا يصلح لها رئيس جديد إلا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحين انتهاء كل المخاطر الإقليمية والعربية والعالمية، والتى تحيط بمصر من كل اتجاه، متمنيًا له التوفيق، ومؤكدًا على دعم جميع مؤسسات المجتمع المدنى له واستعدادها لمشاركته فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة التى يقوم بها فى كل أنحاء الجمهورية.

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