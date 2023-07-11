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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مُطالبًا بيوم سنوي للاحتفال.. 

«مستثمرى المشروعات»: تمويل 1.2 مليون مشروع صغير بـ33 مليار جنيه

علاء السقطي
علاء السقطي

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص يوم سنوى فى مصر للاحتفال بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية بأهمية العمل الخاص ودعم رواد الأعمال الجدد، وذلك أسوة باليوم العالمى للمؤسسات المتناهية الصغر، والتى تحتفل به الأمم المتحدة يوم 27 يونيو من كل عام.

وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد وعضو مجلس إدارة مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"،  في تصريحات له، إن المبادرة ستولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة، وأن فكرة الاهتمام بتكريم أصحاب المشروعات واستعراض قصص نجاحهم فى الاعلام المصرى فى احتفال سنوى كبير سيكون دافعًا قويًا للشباب لتشجيعهم على العمل والإنتاج والقضاء على فكرة انتظار الوظيفة المناسبة.

وأكد السقطى، أن مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة فى حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاعا فى حجم الناتج المحلى، حيث بلغ عدد المشروعات 1.2 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر وفر 2 مليون فرصة عمل، وحصلت على تمويلات تقدر بـ33 مليار جنيه، وذلك وفقا لإحصائيات جهاز تنمية المشروعات التابع لمجلس الوزراء فى الفترة من عام 2017 وحتى نهاية ديسمبر 2022.

وأشار السقطى إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير لم يعد رفاهية وأصبح لزامًا لدعم الاقتصاد المحلى، حيث تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 90% من الأعمال و60% - 70% من العمالة، و50% من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم.

اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة مصر للاحتفال بالمشروعات الصغيرة للمؤسسات المتناهية متناهية الصغر ودعم رواد الأعمال الجدد و

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