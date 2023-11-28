الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس العاصمة الإدارية: تشغيل مركز خدمات المستثمرين الجديد الأسبوع المقبل

رئيس العاصمة الإدارية
رئيس العاصمة الإدارية مع الدستور

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه تم إنشاء مركز لخدمات المستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يكون مقره في الدور الأول بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في تصريحات، لـ"الدستور"، أنه من المقرر بدء العمل في المركز المجهز إلكترونيا على أعلى مستوى لتلقي طلبات المستثمرين والتعامل مع كل الطلبات الخاصة يرواد العاصمة الإدارية؛ بدءا من الأسبوع المقبل.

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الي أنه جار العمل أيضًا على تدشين تطبيق إلكتروني لتلقي طلبات المستثمرين المصريين والأجانب وإصدار التراخيص الخاصة بهم من شركة العاصمة الإدارية إلكترونيا وتحديد لقاءات لهم في شركة العاصمة في حالة الاحتياج لاستفسار معين عن بعض الأوراق دون ذلك سيتم إصدار التراخيص والتقدم لشراء الأراضي في العاصمة الإدارية إلكترونيا، ما يساهم في توفير الوقت والجهد ويسهم في التيسير علي حركة الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أنه وفقا للتقديرات فإنه تبلغ قيمة الأراضي الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة حوالي 2 تريليون جنيه تقريبا، موضحا أنه لم يتم الاستقرار على اسم العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، حيث تم عمل مسابقات والتقدم بأسماء كثيرة ولكن ما زال الأمر قيد الدراسة.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تسهيل إجراءات الاستثمار في العاصمة الإدارية عبر تعاون جميع الوزرات والجهات المعنية في إطار دعم الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة.

المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة خالد

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