الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خالد عباس: 255 مليار جنيه حجم الأصول المملوكة لشركة العاصمة الإدارية

خالد عباس
خالد عباس

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن إجمالي الأصول المملوكة للشركة داخل العاصمة الإدارية يصل إلى 255 مليار جنيه حتى الآن.

وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين العقاريين لاستعراض أبرز تطورات العاصمة الإدارية ومستهدفات الفترة المقبلة، اليوم، أن الشركة طرحت مرحلة جديدة من التيسيرات للمطورين في نهاية أغسطس الماضي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة العاصمة الإدارية أن عدد المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة يصل إلى نحو 350 مشروع، حيث نجح 150 مشروعًا منهم في الاستفادة الفعلية حتى الآن ويجري دراسة مستندات المشروعات المتقدمة الأخرى.

وأوضح خالد عباس أن عمليات إعادة جدولة الأقساط للمشروعات المستفيدة حتى الآن بلغت قيمتها نحو 10 مليارات جنيه.

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