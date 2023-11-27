رئيس العاصمة الإدارية: طرح 50 قطعة أرض بـ5 مليارات جنيه

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الطرح بالبورصة يحتاج لتجهيزات كبيرة، وهو ما يتم حاليًا من مختلف النواحي "وننتهي من التجهيزات خلال الربع الثاني من 2024".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي الآن، أن هناك أشكالًا مختلفة للطرح، وهو ما سيحدده مستشار الطرح.

وأشار إلى أنه جار إعادة هيكلة الشركة وفقًا لكل المستجدات والتطورات، وخلال النصف الثاني من العام المقبل سيتم تحديد موعد الطرح بالبورصة وتفاصيله الكاملة.

وقال إن الطرح بالبورصات الدولية ضمن خطتنا، وهو ما سيحدده مستشار الطرح.

وأكد أن طرحًا جديدًا للأراضي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل بأنظمة سداد مختلفة، وسيكون تجربة جديدة، وسيضم الطرح 50 قطعة أرض بقيمة تصل لحوالي 5 مليارات جنيه.

وتشهد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة إقبالًا ملحوظًا على الشراء، وخاصة بعد الانتقال الفعلي للحكومة ومقراتها الجديدة بالحي الحكومي، وبدء تشغيل عدد من المدارس والجامعات بالعاصمة.

ونستعرض عددًا من النصائح قبل الشراء بمشروعات العاصمة:

١- الاطلاع على خطاب تخصيص قطعة أرض المشروع الصادر عن شركة العاصمة الإدارية لمطور المشروع.

٢- عقد بيع الأرض بين شركة العاصمة والمطور، والجاري تشييد المشروع عليها.

٣- القرار الوزاري الصادر للمطور من وزارة الإسكان لتنفيذ المشروع.

٤- تراخيص البناء اللازمة لتشييد العقار.

5- الرجوع لشركة العاصمة الإدارية للاستفسار عن الشركة المسئولة عن المشروع.