الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تحت السيطرة".. إهداء من القوات المسلحة إلى الشرطة بمناسبة عيدها القومى الـ72

من أغنية تحت السيطرة
من أغنية تحت السيطرة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" أغنية "تحت السيطرة" وهي إهداء من القوات المسلحة إلى الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة القومي الـ72.

الاحتفال بعيد الشرطة المصرية

وأهدت وزارة الدفاع أغنية تحت السيطرة لوزارة الداخلية بمناسبة مرور 72 عامًا على عيد الشرطة، والأغنية من غناء الفنان محمد شاهين وكلمات أحمد عصمت وألحان رامي رفعت وإخراج محمد محسن.

وتحتفل مصر في كل عام فى يوم الخامس والعشرين من يناير بعيد الشرطة والذى يمثل ذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم ورفضوا الاستسلام أمام المستعمر الإنجليزي دفاعًا عن وطنهم.

تحت السيطرة اكسترا نيوز عيد الشرطة المصرية وزارة الدفاع المصرية

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