خبير طاقة: تدشين محطة الضبعة النووية المصرية وفق أحدث المعدات التكنولوجية

قال الدكتور علي عبدالنبي خبير الطاقة، ونائب رئيس محطة الضبعة النووية، إن المشاريع النووية تختلف في إجراءاتها عن باقي المشروعات الاستثمارية، حيث يتم الحصول على تصاريح وطنية ودولية قبل الشروع في بناء المحطات النووية.

المشروعات النووية

أكد الدكتور علي عبدالنبي، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أسباب ارتفاع تكاليف بناء المحطات النووية يرجع إلى حداثة التكنولوجيا التي توجد بها، علاوة عن أن تأمين هذه المحطات يحتاج إلى أموال كثيرة.

وأضاف في حديثه، أن مصيدة قلب المفعل تم تركيبها في المفاعل الأول والثالث، واليوم كان يتم الاستعداد لتدشينه في المفاعل الرابع.

الاهتمام المصري بالمشروعات النووية

وتابع: "محطة الضبعة النووية المصرية تم تدشينها وفق أحدث المعدات، ولهذا نسبة الأمان في المحطة مرتفعة، ولهذا لن يكون هناك تسريب يذكر للمواد المشعة إلى البيئة والهواء".