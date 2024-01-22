الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل عطية: ما يتعرض له محمد صلاح من انتقادات حالية حملة ممنهجة

محمد صلاح
محمد صلاح

قال الكابتن عادل عطية، الناقد الرياضي، إن ما يتعرض له اللاعب محمد صلاح من انتقادات حالية حملة ممنهجة بصورة واضحة وكبيرة، حيث إن مصر تمتلك الكثير من المحترفين، ولكن صلاح فقط هو من يتعرض لذلك.

 رمز الدولة المصرية

وأكد الكابتن عادل، خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللاعب محمد صلاح هو رمز للدولة المصرية، واسم مصر يتردد في الخارج كثيرًا نتيجة شهرته.

وأضاف في حديثه، أنه إذا صعدت مصر للنهائي فسوف يعود محمد صلاح للمباراة، مشيرا إلى أن أداءه في الدوري الإنجليزي لا بد ومن الطبيعي أن يكون مختلفا عن أدائه مع المنتخب المصري، بسبب طبيعة التكافؤ بين صلاح والفريق بالكامل. 

محمد صلاح ثروة كبيرة

وتابع: "محمد صلاح ثروة كبيرة لفريق ليفربول، وبالتالي تدخل الفريق لتأدية الخدمة الطبية لمحمد صلاح بشكل جيد ومحكم حتى لا يتأثر مستواه في  اللعب".

عادل عطية ناقد رياضى على مسئوليتي قناة صدى البلد محمد صلاح

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