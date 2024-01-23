متحدث حركة فتح: إسرائيل تريد إبادة الوجود الفلسطيني للأبد

قال عبد الفتاح دولة، متحدث حركة فتح، إن الاحتلال الصهيوني ارتكب أبشع المجازرالإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك لأن اليمين المتطرف يسعى إلى فناء وإبادة الوجود البشري الفلسطيني من خلال تنفيذه فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه إلى الدول المجاورة.

سياسة اليمين المتطرف

وأكد عبد الفتاح دولة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الشعب الفلسطيني يرفض فكرة التهجير القسري مهما مارس اليمين المتطرف سياسته القمعية العنيفة، معبرًا:" علينا أن نحارب كل ماهو إسرائيلي، من أجل بناء دولة فلسطين مرة أخرى بعدما تم تدميرها على أيدي الاحتلال".

وأضاف في حديثه، أن الشعب الفلسطيني يواجه المشروع الصهيوني الذي يمس أمن وسلم المنطقة العربية بالكامل ألا وهو مشروع التهجير القسري، وهذا المشروع الصهيوني مخالف للمعايير الدولية والإنسانية.

إبادة الوجود الصهيوني

وتابع:" إسرائيل تريد إبادة الوجود الفلسطيني من خلال التهجير، أو الموت عمدًا، وبالرغم من هذه المساعي الصهيونية إلا أن فلسطين صامدة وباقية".