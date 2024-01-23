أستاذ علاقات دولية: المجتمع الصهيوني نفعي ولا يعترف بفكرة الولاء للوطن

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل لا تقبل الخضوع لأي أحكام دولية، خاصة وأنها تحرص على اختراق المعاهدات والقانون الدولي.

اختراق القوانين الدولية

وأكد الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكيان الصهيوني يقوم بتدمير المناطق المدنية في فلسطين بصورة واضحة ومحددة، كما أن الكيان يهدف تحطيم الإرادة الفلسطينية.

وأضاف في حديثه، أن المجتمع الصهيوني نفعي ولا يعترف بالولاء والانتماء للوطن، ولهذا أصبح جنود الجيش يهاجرون خارج حدود إسرائيل للبحث عن العمل في الخارج بدلا من المكوث بالجيش الصهيوني.

الهروب من التجنيد بالجيش الصهيوني

وتابع: "بالرغم من هروب الشباب من التجنيد في الجيش الصهيوني إلا أن هذا الجيش لن يضعف بسبب المساعدات الخارجية المستمرة له وبخاصة المساعدات الأمريكية".