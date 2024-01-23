الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المصري للفكر والدراسات": مصر بذلت الكثير من الجهود لنصرة فلسطين منذ اليوم الأول بالحرب

غزة
غزة

قال الدكتور علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصر ية منذ اليوم الأول من اندلاع الأزمة في غزة  تحركت في الكثير من المسارات، حيث قامت مصر بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة في ذروة عمليات سفك الدماء التي كانت تحدث في فلسطين، كما أنها تحركت على المستوى الدبلوماسي بصورة كبيرة، حيث نادت مصر المجتمع الدولي بضرورة وقف إسرائيل عن الأعمال التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد الدكتور علي عاطف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل كانت تتعمد إيقاف المساعدات المصرية ومنعها من الوصول إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبالرغم من هذا التعنت إلا أن الدولة المصرية بذلت وما زالت مستمرة في بذل الجهود من أجل نصرة الشعب الفلسطيني.

المساعي المصرية لنصرة فلسطين 

وأضاف في حديثه، أنه بعد مرور ١٠٩ أيام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أغلب دول العالم أصبحوا على اتفاق كامل بأن مسألة حل الدولتين هو القرار الأمثل والعادل والمضمون لحل الأزمة الفلسطينية على المدى الطويل الأبدي.
 

المصري للفكر والدراسات علي عاطف اكسترا نيوز الدكتور علي عاطف قناة اكسترا نيوز

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