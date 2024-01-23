أستاذ علاقات دولية: التعاون المصرى الروسى ساهم فى تدشين محطة الضبعة النووية

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن التعاون النووي المصري الروسي كان منذ سنوات كثيرة ولكن لم يكتب لمشروع الضبعة النووية النجاح والاكتمال، ولكن في ظل القيادة السياسية الحالية تجدد الشروع في تنفيذ هذا التعاون مرة أخرى، حيث إن روسيا تنظر لمصر بأنها حليف استراتيجي، وهذا المشروع يأتي في إطار تعاون استثماري مصري روسي.

الضبعة النووية

وأكدت الدكتورة نورهان الشيخ، خلال لقائها ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 35% من تكلفة المشروع تم أخذه من دولة روسيا من خلال قرض يتم بدء السداد فيه بعد اكتمال المشروع وبدء تشغيله على مدار 20 عاما بفائدة لا تتخطى الـ 3%.

التعاون المصري الروسي



وأضافت في حديثها، أن دولة روسيا متقدمة في مثل هذه المشروعات النووية بصورة تفوق كافة دول العالم، لذا التعاون المصري الروسي ستعود نتائجه الإيجابية خلال الأعوام المقبلة.