النائب حسن عمار مهنئا وزير الداخلية باحتفالات عيد الشرطة: ذكرى ملحمة الصمود والنضال

توجه النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ "72 لعيد الشرطة"، لافتا إلى أن تلك الذكرى الخالدة ستظل مبعث فخر للأجيال القادمة التي ضرب فيها رجال الشرطة أكبر النماذج في التضحيات والتي جاد فيها أبطالها بأرواحهم فداء للوطن ومقدراته وحماية لأبنائه.

ملحمة بطولية

وأوضح «عمار»، أن تلك الملحمة البطولية الخالدة تجسد أعظم القيم والمبادئ الأصيلة لأمتنا المصرية جيلاً بعد جيل، والتي تعبر عن جيل عظيم من رجال الشرطة البواسل الذين تصدوا لقوات الاحتلال في الإسماعيلية عام 1952، موضحا أن معركة الإسماعيلية الشهيرة تعتبر إحدى فصول النضال والصمود الوطني والتي اصطف فيها أهالي القناة خلف قوات الشرطة مع أهالى القناة‏ لمواجهة العدو الغاشم ورفض رفع الراية البيضاء، مشددا أن ما قدموه من تضحيات سيظل يذكرها التاريخ بحروف من نور للحفاظ علي أمن واستقرار هذا الوطن.

مسيرة عطاء حافلة

و أكد عضو مجلس النواب، أنه رغم مرور 72 عاما على تلك الذكرى فإنها ستظل شاهدا تاريخيا علي مسيرة حافلة بالعطاء لرجال الشرطة ومليئة بالمواقف و الأحداث التي تتجلى فيها الوطنية و الوفاء في أبهى صورها، مشددا أن دورهم الوطنى المشرف فى تأمين وحماية الجبهة الداخلية، لا يمكن لأحد إنكاره فهم صمام أمان الشعب المصري، موجها رسالة تقدير وعرفان لبطولاتهم في الماضي و الحاضر لمواصلة لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وةالتحية لشهدائنا الأبرار في معارك النضال الوطني و في ملاحم العمل الأمني.

يأتي هذا فيما يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاحتفالية التى تنظمها وزارة الداخلية احياءا لذكرى عيد الشرطة ال٧٢.