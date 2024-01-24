الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي والداخلية بعيد الشرطة الـ 72

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء  محمود توفيق، وزير الداخلية، ولرجال الشرطة البواسل، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى 72 لعيد الشرطة المصرية، ذلك اليوم الذي سجل فيه رجال الشرطة ملحمة خالدة، ليسطروا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنية والفداء.


وأكد أن هذا اليوم هو فرصة لنا جميعًا لنتذكر شهدائنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم ورحلوا عنا بأجسادهم لتبقى سيرتهم العطرة شاهدًا على عظمة هذا الشعب وأصالة معدنه، ولتظل بطولاتهم نبراسًا نسير على دربه لنتعلم منه ونعلم أبنائنا وبناتنا معاني الوطنية والإخلاص.


كما جاء في التهنئة أن كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر الأبي يقفون جوار شرطة بلادهم في أداء رسالتها السامية في إنفاذ القانون ومواجهة قوى الظلام والشر، لتظل مصر آمنةً كما كانت عبر تاريخها العظيم، قائلًا: «داعين الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على شعبها العظيم بالخير والأمن والسلام».

عيد الشرطة المصرية ذكرى ٧٢ لعيد الشرطة المصرية رجال الشرطة ملحمة خالدة كافة مؤسسات الدولة

مواد متعلقة

رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام دورة "إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط"

الأكثر قراءة

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار