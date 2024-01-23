الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام دورة "إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط"

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس خلال فعَّاليات ختام الدورة

شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعَّاليات ختام دورة "إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط" المخصصة لمستشارات النيابة الإدارية، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، بالتعاون مع وحدة شئون المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هبة الله الجندي - الأمين العام المساعد لشؤون المرأة.

وفي كلمته، أشاد المستشار حافظ عباس بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية التي تنفرد بالنسبة الأعلى تمثيلًا للمرأة المصرية.

كما وجه الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة، وأكد أهمية التدريب واكتساب المعرفة المستمر باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدرات عضوات وأعضاء النيابة وصقل مهاراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في محراب العدالة.

جدير بالذكر، أن تلك الدورة التدريبية قد عُقِدَت على مدار يومي ٢١، ٢٢ يناير الجاري، بمشاركة "٣٤" مستشارة من عضوات النيابة الإدارية، من درجة رئيس نيابة وحتى درجة نائب رئيس هيئة. 

حيث تناولت عددًا من الموضوعات المتنوعة التي شَمَلَت التفكير الإيجابي وإدارة الضغوطات، والإعداد لمواجهة المهام، والسلطة والمسئولية وإدارة الذات والوقت، بخلاف مناقشات مفتوحة مع الحضور.

وألقى تلك المحاضرات نخبة من المحاضرين الأكْفَاء شملت كلًا من: لواء شريف صلاح الدين - خبير التنمية البشرية والتطوير، الدكتور سيد إبراهيم - خبير التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة.

وفي الختام، سلم المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، المشاركات شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

هيئة النيابة الإدارية التعامل مع الضغوط النيابة الإدارية الأمين العام المساعد لشؤون المرأة

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