النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار بكفرالشيخ (صور)

أجرت النيابة الإدارية بدسوق، صباح الإثنين، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق بكفر الشيخ، والذى انهار جزئيًا مساء أمس الأحد؛ مما أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخرين من جراء الانهيار.

و قام المستشار محمد جاد- مدير النيابة الإدارية بدسوق بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: الأستاذ هاني العريان - رئيس النيابة، والأستاذ صلاح المرسى - رئيس النيابة، والأستاذ محمد البنا- معاون النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كل من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز مدينة دسوق، وعضو إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وتبين من المعاينة أن العقار عبارة عن دورٍ أرضي وأربعة طوابق علوية، جرى بناؤه دون ترخيص قبل العمل بالقانون الحالي، ومشيّد بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء أمس الأحد فوجئ المارة بسقوط الحائط الجانبي وشرفة الطابق الخامس من الناحية المطلة على شارع "سعد زغلول"؛ مما أسفر عن وفاة أحد البائعين الجائلين الذي تصادف تواجده أسفل العقار، وإصابة اثني عشر مواطنًا آخرين، حيث استمع فريق النيابة الإدارية بدسوق لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث، كما جرى سؤال عدد من مسئولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة، وفي أعقاب ذلك انتقل فريق التحقيقات لمستشفى "دسوق" العام، حيث جرى سؤال مدير المستشفى للوقوف منه على حالة المصابين الصحية، والاستماع لشهادة عددٍ منهم ممن سمحت حالته الصحية بالإدلاء بشهادته عن الحادث.

وتولت النيابة الإدارية بدسوق استكمال التحقيقات، حيث قرر هاني العريان، رئيس النيابة استدعاء مدير التنظيم بالوحدة المحلية بمركز مدينة دسوق.

جار استكمال التحقيقات، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصدة مركز الإعلام والرصد بالهيئة.

العقار المنهار

العقار المنهار

العقار المنهار

العقار المنهار