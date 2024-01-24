الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

منال العبسي: الشرطة المصرية سياج الأمن والأمان.. وبطولاتهم محفورة في أذهاننا

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

وجَّهت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الـ ٧٢ لعيد الشرطة.

وأكدت الدكتورة منال العبسي، أن الشرطة المصرية هي سياج الأمن والأمان وأبنائها هم عيون مصر الساهرة يحافظون عليها من محاولات التربص بها، وهو ما يتطلب من الجميع التكاتف والاتحاد للقضاء على تلك المحاولات الشيطانية التي تستهدف أمن واستقرار مصر.

وقالت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر: "إن في يوم ٢٥ يناير ١٩٥٢ سجل أبطال الشرطة البواسل واحدة من أعظم البطولات التي ترويها صفحات التاريخ المصري، حيث الوقفة الوطنية الشجاعة في مدينة “الإسماعيلية” دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية فى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي".

وأشارت العبسي، إلى أن بطولات الشرطة المصرية المحفورة في أذهان المصريين لم تقف عند هذا التاريخ، واستمرت حتى يومنا هذا، حيث تضحياتهم وتقديمهم أرواحهم فداء لهذا الوطن ضد براثن الإرهاب الغاشم، وذلك من أجل رفعة وطننا الغالي، والحفاظ على أمنه وسلامته، داعية المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا العزيزة من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بالخير والأمن والاستقرار والسلام.

احتفالية عيد الشرطة الـ72

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

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