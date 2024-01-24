سامي سوس: الشرطة المصرية قدمت أروع الأمثلة فى التضحية والانتماء للوطن

هنأ النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ 72، موجها التحية لشهداء الوطن من رجال الشرطة الأوفياء الذين قدموا أرواحهم وفاءً وتضحية لهذا الوطن.

وقال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن في بيان له اليوم، إن الشرطي المصري قدم أروع الأمثلة في التضحية والانتماء في حادثة الـ 25 من يناير 1952، ووقف في وجه الاحتلال الإنجليزي بأقل الإمكانيات دفاعًا عن ممتلكات الوطن وردعًا لكافة محاولات النيل من هيبة ومكانة وطن عظيم بحجم مصر، التي تمتلك شعبا قادرا على مواجهة أية تحديات.

الشرطة تقدم دورا وطنيا باسلًا

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الشرطة المصرية تقدم دورا وطنيا باسلًا للحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية، فكانت هي الصخرة التي تحطمت عليها مؤامرات إسقاط الدولة المصرية ومحاولات إدخالها في نفق فوضى عارمة كي تسقط في ذلك المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة.

وشدد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على أهمية دور الشرطة المصرية في حماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة، معربا عن ثقة الشعب المصري في الشرطة المصرية ودورها الذي لن يسمح بأي عمل يُعرض الدولة المصرية والوطن والمواطن للخطر سواء في الداخل أو على الحدود، وأن ذلك يشكل مسألة حياة أو موت.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جموع الشعب المصري يدعمون القيادة الحكيمة لمواصلة استكمال مسيرة البناء والتنمية، داعيًا الله أن يعم الأمن والأمان والاستقرار كل ربوع مصر، وأن يحميها الله من شرور الإرهاب وأعداء الوطن.