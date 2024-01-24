برلمانية: كلمة الرئيس السيسى بعيد الشرطة رسائل طمأنة للمصريين

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ٧٢، موضحًا أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد، تؤكد رغبة القيادة السياسية في تحسين أحوال معيشة المصريين خاصة في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الأحداث العالمية.

رسائل طمأنة للمصريين

وأشارت النائبة مايسة عطوة، إلى أن الرئيس السيسي، وجَّه العديد من رسائل الطمأنة للمصريين خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة أهمها متابعته لما يدور في الشارع المصري بشأن الاقتصاد وارتفاع الأسعار، موجهًا التحية للمواطن المصري.

هذا بجانب الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وهو موقف تاريخي لا يمكن المزايدة عليه لما تقوم به الدولة لرفع المعاناة عن الفلسطينيين في غزة من إدخال المساعدات الإنسانية لهم.

ووجَّهت النائبة مايسة عطوة التهنئة لرجال الشرطة البواسل، الذين يسطرون ملاحم وطنية على مر العصور فى الدفاع عن بلادهم ويقدمون أرواحهم فداءً لتراب مصر الغالي.