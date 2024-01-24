نائب رئيس حزب المؤتمر مهنئا الرئيس بعيد الشرطة: أبطال تفخر بهم مصر

هنأ اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع قيادات وزارة الداخلية “جنود وضباط”، بمناسبة الذكرى 72 لعيد الشرطة، تقديرا لتضحيتهم الغالية في 25 يناير عام 1952 في تجسيد حقيقي لتضحيات وبسالة أبطال الشرطة المصرية في الدفاع عن الوطن وصناعة مجد تتباهي به الأجيال نستلهم منه معاني النضال والوفاء والإخلاص لتراب الوطن، وسيبقي هذا الحدث التاريخي خير دليل علي تضحيات رجال قاوموا الاستعمار ورفضوا الاستسلام وقدموا نموذج مشرف من العزة والكرامة والشموخ الذي يمثل هيبة للوطن.

الشهداء والمصابين

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مشاركة الرئيس السيسى في الاحتفال بعيد الشرطة وتكريم الضباط لهو أبرز دليل على اهتمام القيادة السياسية بالدور الذي تؤديه الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في حفظ الأمن واستتبابه، فضلا عن التقدير لحجم التضحيات الذي يقدمه أبناء جهاز الشرطة متمثلا في عدد الشهداء والمصابين منهم، لافتا إلى أن الشرطة المصرية تقدم دورا وطنيا للحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية، وقضت على مؤامرات إسقاط الدولة المصرية ومحاولات إدخالها في نفق فوضى عارمة كي تسقط في ذلك المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة.

تقدم ملحوظ وبالغ لكافة أجهزة وزارة الداخلية

وتابع فرحات: "الاحتفال هذا العام بعيد الشرطة يأتي في ظل تقدم ملحوظ وبالغ لكافة أجهزة وزارة الداخلية وكافة الخدمات الأمنية التي تقدم للمواطنين في كل القطاعات مثل قطاع الأحوال المدنية وقطاعات المرور والجوزات، فضلا عن تطوير قطاع السجون وتغيير مسماه إلى قطاع الحماية المجتمعية وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل إيمانا من وزراة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني.