"الداخلية" تنتج مسرحية "فدا مصر" وأغنية "علشان بكره" بمناسبة عيد الشرطة

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية، مسرحية بعنوان “فدا مصر” يرصد مراحل النضال الوطني لرجال الشرطة.

كما أنتج قطاع الإعلام أغنية بعنوان “علشان بكره” فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 72 لعام 2024.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وتحتفل أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بعيد الشرطة الـ72، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن.