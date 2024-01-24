ضبط عصابة سرقة المساكن بالزاوية الحمراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالزاوية الحمراء.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط "عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية - مالك محل خردة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.