ضبط مخدرات في 3 محافظات بـ5.5 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريات أمن الإسماعيلية – الشرقية – سوهاج.

وأسفرت حملات الإدارة عن ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة أبوصوير وبحوزته 600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلوجراماً بالإسماعيلية.

وتم ضبط 4 أشخاص من بينهم سيدة (لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم وبحوزتهم 116 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11.600 كيلوجرام، و1100 قرص مخدر لعقار الترامادول، و2 طبنجة، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسلاح أبيض، وسيارتين، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، بالشرقية.

كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلوجرامات وفرد خرطوش و3 طلقات نارية وميزان حساس، بسوهاج.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5،500،000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.