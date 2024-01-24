الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مخبأ سري.. ضبط عصابة تروج المخدرات والأسلحة النارية بالجيزة

ضبط عصابة
ضبط عصابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بالجيزة.

وتبين ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والموادالمخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة "نصف نقل" تمهيدًا لترويجها على عملائهم.

تمكنت الإدارة من رصد وتحديد مكان باقى عناصر التشكيل - لهم معلومات جنائية مستخدمين سيارة ملاكى محددة لترويج نشاطهم.

وضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة 3 عناصر إجرامية بالدقهلية
بقيمة 5،5 مليون جنيه، وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة وبحوزتهم «بندقيتين خرطوش، 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام، مبلغ مالى».

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهمالإجرامى والسيارة للتنقل وترويج نشاطهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المواد المخدرة الجيزة الأسلحة النارية

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