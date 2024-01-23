الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تحقق أحلام أهالي مركز الصف فى الجيزة

حياة كريمة
حياة كريمة

قامت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتقديم الحلول لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا في ربوع مصر، حيث عملت على رصد مشاكل السكان ومن بعدها تقديم الحلول الفعالة للارتقاء بالسكان معيشيًا واجتماعيًا وتوفير لهم حياة هادئة تليق بهم بعد سنوات عانوا منها بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم. 

مستفيدات «حياة كريمة»: القوافل التثقيفية للمبادرة الرئاسية وطدت علاقتنا بأبناءنا

"حياة كريمة" تدعم صحة الفلاح المصري من خلال تحقيق كافة احتياجات الريف

المبادرة تحافظ على صحة الشعب

خدمات مختلفة قدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لسكان مركز الصف في الجيزة حيث عملت على تطوير وإحلال البنية التحتية، وتوصيل المياه النظيفة للمنزل، وكانت تلك الخدمات بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة من الأهمال والتهميش.

وقال "أحمد محمد" من أهالى قرية تابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حققت أحلام أبناء الريف وأنقذت الأطفال من الأمراض التى تنتشر بسبب التلوث، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على حماية صحة المصريين، وذكر أن أهالى قريته رحبوا بفريق المبادرة بمجرد وصوله، وعرضوا المساعدة فى جميع المشروعات، وأبلغوهم بأن المشكلة الأساسية فى القرية هى مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أن البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحى بالقرية متهالكة منذ سنوات طويلة، ما تسبب فى إصابة عدد كبير من المواطنين بالفشل الكلوى والتهابات المعدة والأمعاء، مشيرًا إلى أن هذه الأمراض حصدت أرواح أهالى الريف.

وتابع أن "حياة كريمة" قضت على هذه الأمراض عبر تطوير محطات تنقية المياه وإدخال المياه النظيفة لجميع المنازل، منوهًا بأن السيسى صنع مبادرة يشيد بها العالم كله، وستكون نبراسًا لكل دول العالم النامية بعدما شاهد الجميع حجم التطوير الذي يتم على أرض الواقع، موجهًا الشكر له وللقائمين على "حياة كريمة، بعدما قدموا الكثيبر والكثير من الخدمات وارتقوا بالسكان في مختلف المجالات ووفروا حياة هادئة لهم بعد معاناة أستمروا معهم لسنوات طويلة.         

المبادرة الرئاسية حياة كريمه القرى النائية مصر مشاكل السكان مركز الصف

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