الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مالك مكتبة لبيعه الكتب الدراسية دون ترخيص بعين شمس

متهم
متهم

تمكنت  أجهزة الأمن بالقاهرة  من ضبط مالك مكتبة لقيامه ببيع كتب دراسية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عين شمــس.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام “مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمــس”  ببيع وتداول كتب دراسية مُقلدة ومنسوخة، دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمخــزن مُلحق بالمكتبة، وعثر بداخله علـــى"3000 كتاب مدرسى "مُقلدين ومنسوخيـــن"".

وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجهزة الامن كتب دراسية عين شمس مديرية أمن القاهر قسم شرطة عين شمس

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