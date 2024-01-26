"برلمانية مستقبل وطن" تناقش خطة عملها في 4 محافظات

نظمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، وممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، اجتماعا هامًا لرؤساء الهيئات البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس النواب ممثلين لمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – بني سويف)، وذلك بهدف مناقشة خطة عمل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن خلال المرحلة المقبلة.

وعقد الاجتماع بالمقر الرئيسي لحزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس بالقاهر بحضور، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزي، ومشاركة أعضاء مجلس النواب عن الحزب من الأربع محافظات.

وطبقا لبيان صادر عن الحزب، فإن الاجتماع تناول سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وبحث آليات عمل الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلس النواب وتقديم الأدوات الرقابية والتشريعات بالمجلس، فضلًا عن مناقشة اقتراحات الهيئة البرلمانية للحزب في المحافظات الأربعة فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية، وبحث عدد من الملفات والقضايا المجتمعية.

ووجه النائب أحمد عبد الجواد الشكر للحضور على المشهد الانتخابي ومكانة الحزب المشرفة، مشددا على ضرورة الالتزام الحزبي والتنسيق وتقديم رؤى فما هو قادم.

الاستحقاق الانتخابي

وبدوره، قال النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن نجاح الحزب خلال فترة الاستحقاق الانتخابي يترتب عليه مسئولية وطنية وحزبية الفترة المقبلة.

على جانب آخر، زار وفد من أعضاء حزب “مستقبل وطن” ولجنة الصحة في مجلس النواب، مستشفى العجمي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

ضم الوفد الدكتورة سارة النحاس، وسوسن حسني حافظ، عضوتا لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورمحمد جلال الغاوي أمين الشؤون الصحية بحزب مستقبل وطن، وكان في استقبالهم الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى وعدد من قياداتها.