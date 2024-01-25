قانونية "مستقبل وطن": نعيش فى أمن وأمان بفضل تضحيات رجال الشرطة

هنأ المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، وكذلك الذكرى الثالثة عشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح يعيش في أمن وأمان واستقرار بفضل جهود القوات المسلحة مع رجال الشرطة الأوفياء.

وقال أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن: "25 يناير سيظل يومًا فارقًا في التاريخ المصري، ذلك اليوم الذى تجلت فيه بطولة ووطنية رجال الشرطة المصرية، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعًا عن كرامة وعزة مصر وشعبها، ومن ثم فإن الاحتفال بعيد الشرطة ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم".

وأكد عبداللطيف أن مصر ستظل آمنة ومستقرة بفضل جهود رجال الشرطة البواسل، مشيرًا إلى أن تضحيات رجال الشرطة لا حصر لها؛ لأنهم سطروا مع أبناء شعبهم أروع البطولات، وما بذله رجال الشرطة الأوفياء خلال السنوات الأخيرة سيسطر في التاريخ بأحرف من نور نظرًا لدورهم الوطني والبطولي في خدمة مصر وشعبها الأبى العظيم، متابعًا: "رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره".

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن رجال الشرطة المصرية قدموا تضحيات عظيمة لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد، والأيام والأحداث الأخيرة خير شاهد على هذه التضحيات العظيمة، تحملوا الكثير من أجل الحفاظ على هذا الوطن واستقراره من المؤامرات التى تُحاك به من قبل أهل الشر وعصابات الظلام.