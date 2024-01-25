الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بمجلس النواب حول انتشار "الدجالين والمنجمين" على القنوات الفضائية

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام موسى

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن انتشار ظاهرة استضافة دجالين وعرافات ومنجمين على القنوات الفضائية.

وأشار النائب إلى أن هناك أزمة شديدة تكاد تصل لمرحلة الظاهرة في العديد من القنوات الفضائية، باستضافة بعض المذيعين لعدد من المنجمين للحديث عن مستقبل البلاد الاقتصادي والحديث عن الجنيه المصري وتوقعاته، وغيرها من التبؤات المبنية على خرافات.

وقال النائب: “أمر غريب ويدعو للأسى، أن وسائل الإعلام التي من المفترض أن تكون مرآة الشعب ووسيلة لنشر الوعي والفكر المستنير، هي بنفسها التي صارت آداة لنشر الجهل والخرافة”.

وتابع: “للأسف الشديد ما يحدث يبعث رسالة سلبية عن الإعلام المصري، ويدفع المواطن لفقدان الثقة فيما يقدمه”.

وتساءل عضو مجلس النواب: “هل فقدت مصر العلماء وأصحاب الفكر والرأي لتقديم أطروحات وحلول علمية لمشاكلنا حتى نلجأ للعرافين والدجالين؟”.

وطالب النائب محمود عصام، مجلس الوزراء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، ودعوته للقيام بدوره في الحفاظ على الأداء الإعلامي، والتصدي لظهور غير أصحاب الاختصاص على شاشات التلفزيون.

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