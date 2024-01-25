الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

وفد "مستقبل وطن" يشيد بجودة التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي

التجهيزات والخدمات
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي

زار وفد من أعضاء حزب “مستقبل وطن” ولجنة الصحة في مجلس النواب، مستشفى العجمي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

ضم الوفد الدكتورة سارة النحاس وسوسن حسني حافظ، أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورمحمد جلال الغاوي أمين الشؤون الصحية بحزب مستقبل وطن، وكان في استقبالهم الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى وعدد من قياداتها.

وخلال الزيارة تفقد الوفد أقسام المستشفى المختلفة، والاطمئنان على حالة المرضى والموظفين، ومتابعة سير العمل فيها. وأثنى الوفد على جودة التجهيزات والخدمات التي تقدمها المستشفى للمواطنين، والتي تتوافق مع أحدث المعايير العالمية في مجال الرعاية الصحية. كما أشاد الوفد بالجهود التي يبذلها فريق العمل بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين لتقديم أفضل خدمة للمرضى.

وخلال الزيارة، شارك الوفد في حلف القسم لطلاب سنة أولى بمدرسة التمريض التابعة للمستشفى، والذي يهدف الى إلى تأهيل كوادر تمريضية مؤهلة ومتخصصة للعمل في المجال الطبي. وأكد وفد حزب مستقبل وطن على دور التعليم في رفع كفاءة المهنيين الصحيين، وتطوير مهاراتهم، وزيادة فرصهم في سوق العمل.

كما قام وفد حزب مستقبل وطن بتوزيع الالعاب على أطفال قسم طب الأطفال بالمستشفى، تضامنًا معهم في محنتهم، وإدخال البهجة على قلوبهم، أهداء من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائه المرضى، التي يقوم بإرسالها بشكل دوري إلى جميع المستشفيات في جمهورية مصر العربية.

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وفي ختام الزيارة قام النواب ودكتور محمد الغاوي أمين الشؤون الصحية في حزب مستقبل وطن، بتقديم درع شكر وتقدير للدكتور صلاح الحصاوي على جهوده الرائعة وقيادته الحكيمة.

التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى العجمي
حزب مستقبل وطن الدكتورة سارة النحاس لجنة الصحة بمجلس النواب مستشفى العجمي الصحة النواب النائب

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