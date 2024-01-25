الإثنين.. وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية الرقمنة بالدولة أمام البرلمان

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا الإثنين المقبل، لاستعراض ومناقشة استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية للرقمنة بالدولة، وما حققته من تطوير مؤسسي ورقمي، وذلك بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



شبكات الجيل الخامس في مصر



كما يشهد الاجتماع التطرق لحصول الشركة المصرية للاتصالات على أول رخصة لشبكات الجيل الخامس في مصر، وتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار، لمدة 15 عامًا، وذلك دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أيًا كانت.



وكان وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.



ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني، وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف، وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.