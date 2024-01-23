قبل إصدار لائحته التنفيذية.. تعرف على مزايا قانون الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

شهد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، إعلان أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، سيتم إصدارها خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات، خاصة أن مجلس النواب كان وافق على مشروع قانون الغرف السياحية خلال شهر فبراير عام 2023، وقام الرئيس السيسي حينها بالتصديق عليه.

مميزات القانون الجديد للغرف السياحية

وترصد "الدستور" عدد من المميزات في القانون الجديد للغرف السياحية قبل إصدار لائحته التنفيذية، حيث سيعمل القانون على تحقيق توزان جيد بين سلطة الوزارة كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر ومُرخص للنشاط السياحي بها، وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب من خلال ما تمثله من مؤسسات عمل مدني ذات كفاءة وفاعلية، كما يضمن القانون للجميع وخاصة المتميزين، الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجابًا على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.

علاج عيوب تفتت قطاع السياحة

ويعمل القانون الجديد على تلافي أحد عيوب قطاع السياحة والمتمثل في عدم وجود مراكز للفكر "Think Tanks" فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات، وكذلك علاج عيوب تفتت قطاع السياحة، وأوجه القصور في عدم قدرة أغلب الكيانات السياحية على الإنفاق على التدريب وتحمل الصدمات وسهولة الخروج من الصناعة.

كما يعمل القانون على رفع كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه، وفتح الباب لوجود مدير تنفيذي متخصص لمتابعة الأداء التنفيذي، وتنفيذ استراتيجيات مجالس الإدارة.

مصادر تمويل ذاتية لمؤسسات العمل المدني

كما ينص القانون على إتاحة مصادر تمويل ذاتية لمؤسسات العمل المدني، وإلزام الرقيب والمنظم بعدم ترك رخصة سياحية سارية إلا للأعضاء المسجلين في الغرف السياحية المختلفة.

كما سيقوم القانون بتنظيم انتخابات مجلس إدارات الغرف السياحية واتحادها لكي تكون الانتخابات معبرة تعبيرًا بشكل صادق عن إرادة الجمعية العمومية للغرف والاتحاد، باعتبار الجمعية العمومية هي العماد الأساسي لهذه الكيانات ولكي تفرز هذه الانتخابات أفضل العناصر لتمثيل أعضاء الغرف والاتحاد.