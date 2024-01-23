الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ(72) لعيد الشرطة.

وجاء نص برقية التهنئة:

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية

باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أبعث لفخامتكم أرق التهاني بعيد الشرطة يوم 25 يناير سنة ١٩٥٢، ذلك اليوم المجيد في تاريخنا الوطنى، يوم أن جاد أبناء مصر الأبطال من الشرطة المصرية بأرواحهم فداءً لكرامة وطنهم عندما رفضوا  تسليم مقر شرطة الإسماعيلية للمحتلين المتفوقين وقتها فى العدد والعتاد، فاستشهد منهم من استشهد فمات كريمًا وأصيب منهم من أصيب وعاش بطلا. فخلدهم التاريخ رمزًا للفداء والتضحية والبطولات. ولا تزال الشرطة المصرية على العهد بها ساهرة على أمن المصريين فى ربوع الوطن بقيادة فخامتكم.

وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وفخامتكم بخير.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الشرطة الشرطة السيسي

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