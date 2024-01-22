وكيل الشيوخ: مصر حققت طفرة كبيرة فى صناعة وخدمات التعهيد

أكدت النائبة فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر حققت في صناعة وخدمات التعهيد، طفرة كبيرة بفضل توافر إمكانات تكنولوجية متميزة وكوادر بشرية مؤهلة وبنية رقمية متطورة.

وقالت خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة يسرا أباظة حول صناعة البرمجيات فى مصر: كنا بالفعل نحتاج إلى مزيد من الجذب والاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي أصبحت السوق المصرية رائدة فيه، وذات مكانة معترف بها بين الأسواق الناشئة على مستوى العالم. لافتة إلى استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد للفترة من 2022 إلى 2026 وما تتضمنه من محاور بالغة الأهمية، وما تم إنجازه منها خلال الفترة الماضية، وخطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن سبل تعزيز هذه الصناعة الواعدة.

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ أن تعميق الاستفادة من هذه الخدمات يحتاج إلى تطوير في المناهج التعليمية، فضلًا عن التنسيق بين الهيئات التعليمية والأكاديمية وبين المؤسسات المُشغِلة لهذه العمالة لمعرفة متطلباتها من الأيدي العاملة وطبيعتها، بما يعزز من المهارات التي يتمتع بها الخريجون ويؤهلهم بالفعل لسد احتياجات هذه السوق الواعدة.

وكان قد رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ علي أن تعود للانعقاد فى 4 فبراير القادم.

كما وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر لمجلس الشيوخ ولجنة التعليم والاتصالات بالمجلس، والنائب حسانين توفيق على دراسة الألعاب الإلكترونية التي يناقشها المجلس اليوم، قائلًا: "تتناول موضوعًا قيمًا وبالغ الأهمية، يحتل مركزًا في تكنولوجيا المعلومات على المستويين العالمي والمحلي، وربما ترتبط صناعة الألعاب الإلكترونية بصناعة أعم وأشمل، وهى صناعة التعهيد وتصدير الصناعات الرقمية وتأهيل شبابنا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.