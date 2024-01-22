الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة تزيد على 16%

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة تزيد على 16%، ويحرز المركز الأول في القطاعات الأكثر نموًا في 2023، موضحًا أن الصادرات الرقيمة زادت على 6،2% في عام 2023.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون، المالية والاقتصادية والاستثمار، والثقافة، والسياحة والآثار والإعلام، عن الدراسة المحالة إليها من المجلس بعنوان: "الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

وأعلن عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات ساهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 5% في العام المالي 2022 /2023.

وأكد الوزير أن تصنيف البنك الدولي مصر في التحول الرقمي وصل في عام 2023 إلى "الشريحة أ"، وهي الأعلى شأنًا حول جاهزية مصر في التحول الرقمي.

ووجّه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر لمجلس الشيوخ ولجنة التعليم والاتصالات بالمجلس، والنائب حسانين توفيق، على دراسة الألعاب الإلكترونية التي يناقشها المجلس اليوم، قائلًا: "تتناول موضوعًا قيمًا وبالغ الأهمية، يحتل مركزًا في تكنولوجيا المعلومات على المستويين العالمي والمحلىي، وربما ترتبط صناعة الألعاب الإلكترونية بصناعة أعم وأشمل، وهى صناعة التعهيد وتصدير الصناعات الرقمية وتأهيل شبابنا".

واستعرض أنشطة وخطط وزارة الاتصالات ضمن خطة الحكومة المصرية لتنمية الصادرات الرقمية، ثم الألعاب الرقمية، وقال إن صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية ترتكز على محورين، الأول زيادة عدد العاملين المؤهلين الذين يستطيعون جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر لتصدير خدمات رقمية من مصر للخارج، المحور الآخر هو المهنيون المستقلون وهم الشباب الذين يلتحقون بأعمال بشكل فردي فى شركات موجودة خارج مصر، وأهمية هذا الموضوع خلق فرص عمل لشبابنا خارج مصر، من داخل قراهم وأماكن إقامتهم.

الدكتور عمرو طلعت قطاع الاتصالات الصادرات الرقيمة مجلس الشيوخ الناتج القومي

مواد متعلقة

وزير الاتصالات: نمو صادرات التعهيد فى 2023 وصل لـ3.7 مليار دولار

وزير الاتصالات: صناعة الألعاب الإلكترونية لها جوانب تنموية كبيرة

"الشيوخ" يبدأ مناقشة وزير الاتصالات بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات

وزير الاتصالات يوجه الشكر لمجلس الشيوخ على دراسة الألعاب الإلكترونية

"الشيوخ" يحيل التقرير المشترك للألعاب الإلكترونية للحكومة

نائب التنسيقية رامي جلال: نحتاج لغزو العالم بألعاب تحكي تاريخنا وتدعم قوتنا الناعمة

برلمانية: صناعة الألعاب الإلكترونية بمثابة منجم ذهب للاقتصاد المصري

برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: نحتاج لخطة محكمة للكشف عن المبدعين

الأكثر قراءة

عاجل.. أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

عاجل.. «4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

عاطل يقتل عشيق زوجته بالدرب الأحمر ويحرقه بمقابر الخليفة

محمد خليفة يكتب: خطايا اتحاد الكرة وصلاح فى أزمة المنتخب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة