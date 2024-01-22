عمرو طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة تزيد على 16%

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة تزيد على 16%، ويحرز المركز الأول في القطاعات الأكثر نموًا في 2023، موضحًا أن الصادرات الرقيمة زادت على 6،2% في عام 2023.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون، المالية والاقتصادية والاستثمار، والثقافة، والسياحة والآثار والإعلام، عن الدراسة المحالة إليها من المجلس بعنوان: "الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

وأعلن عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات ساهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 5% في العام المالي 2022 /2023.

وأكد الوزير أن تصنيف البنك الدولي مصر في التحول الرقمي وصل في عام 2023 إلى "الشريحة أ"، وهي الأعلى شأنًا حول جاهزية مصر في التحول الرقمي.

ووجّه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر لمجلس الشيوخ ولجنة التعليم والاتصالات بالمجلس، والنائب حسانين توفيق، على دراسة الألعاب الإلكترونية التي يناقشها المجلس اليوم، قائلًا: "تتناول موضوعًا قيمًا وبالغ الأهمية، يحتل مركزًا في تكنولوجيا المعلومات على المستويين العالمي والمحلىي، وربما ترتبط صناعة الألعاب الإلكترونية بصناعة أعم وأشمل، وهى صناعة التعهيد وتصدير الصناعات الرقمية وتأهيل شبابنا".

واستعرض أنشطة وخطط وزارة الاتصالات ضمن خطة الحكومة المصرية لتنمية الصادرات الرقمية، ثم الألعاب الرقمية، وقال إن صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية ترتكز على محورين، الأول زيادة عدد العاملين المؤهلين الذين يستطيعون جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر لتصدير خدمات رقمية من مصر للخارج، المحور الآخر هو المهنيون المستقلون وهم الشباب الذين يلتحقون بأعمال بشكل فردي فى شركات موجودة خارج مصر، وأهمية هذا الموضوع خلق فرص عمل لشبابنا خارج مصر، من داخل قراهم وأماكن إقامتهم.