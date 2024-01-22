وزير الاتصالات: نمو صادرات التعهيد في 2023 وصل لـ3.7 مليار دولار

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نمو صادرات التعهيد في عام 2023 وصل إلى 3.7 مليار دولار مقارنة 2.4 مليار جنيه بعام 2022، بنسبة نمو 54%.

وأشار "طلعت" إلى نمو الصادرات الرقمية في عام 2023 إلى 6.2 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة نمو 26.5%.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن زيادة قدرة مصر في التعهيد لم يتأتى لولا تسارع وتيرة الحراك التدريبي الذي بدأته وزارة الاتصالات، حيث بدأت الرؤية ببرامج تدريبية لكافة أطياف المجتمع والاعمار والتخصصات والخلفيات العلمية، والطلاب وخرجي التخصصات غير العلمية، وكذا التكنولوجية بالغة التعقيد.

ونوه عمرو طلعت، إلى إقامة أول جامعة من نوعها في إفريقيا "مصر المعلوماتية" والتي تضم 4 كليات فرعية، منها "الفنون الرقمية" والتي تعد شباب علي إنشاء وبناء الألعاب الرقمية علي نحو متخصص لينتج ألعاب إلكترونية تستطيع المنافسة في السوق العالمي، لاسيما وأن صناعة الألعاب تتسم بالتنافسية الشديدة مما يتوجب إعداد كوادر مؤهلة، ويتم العمل مع 3 جامعات دولية مرموقة.

جاء ذلك خلال رد الوزير على أعضاء المجلس بالجلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي ناقشت تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

كما أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق الي الحكومة لاتخاذ وتنفيذ ما جاء به من تواصيات جاءت احالة المجلس للتقرير بعد موافقة المجلس علي التقرير ذاته.