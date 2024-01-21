الأحد 21 يناير 2024
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مصر

وزير الاتصالات لـ"الدستور": اهتمام رئاسي بتدريب 400 ألف شاب وإنشاء 20 مركزًا للإبداع

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت  وزير الاتصالات إن هناك اهتمام رئاسي بمنظومة تدريب الشباب ورفع مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت ميزانية التدريب خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بزيادة إعداد المتدربين ومضاعافتها خلال العامين الماضيين، حيث تم تخصيص 1.7 مليار جنيه لتدريب نحو 400 ألف شاب خلال العام الجاري.

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة للنهوض بالشباب عبر عدة مبادرات بهدف إيجاد وخلق فرص بديلة أمام الشباب للعمل بالسوق الإقليمية والعالمية والمحلية، مشيدا بما تم إنجازه في عهد الرئيس، حيث ان لدينا شباب مصري يقوم بتلبية احتياجات السوق العالمي من مصر.

الشركات العالمية والمحلية استفادت من الشباب المصري

وأوضح أن هناك العديد من الشركات العالمية والمحلية استفادت من الشباب المصري، حيث أن التدريب أصبح في عدة مسارات مهمة وتحقق عائد كبير للشاب وهذا من خلال تقديم هذه الخدمات العابرة للحدود.

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وأوضح الوزير أن الرئيس السيسي وجه أيضا بإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بجميع محافظات مصر ويجري حاليا تشييد 20 مركزا للإبداع التكنولوجي على مستوى الجمهورية بهدف خلق تجمعات رقمية لتأهيل الشباب واحتضان الأفكار الناشئة وتدريب خريجي الجامعات على متطلبات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن هناك عدة مبادرات رقمية لتدريب الشباب، منها مبادرة "قدوة تك" للعمل الحر، ومبادرة "شباب مصر الرقمية"، ومبادرة "رواد مصر الرقمية"، ومبادرات أخرى كثيرة. 

ومن المقرر أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق منصة للمهنيين المستقلين قريبًا، والتي ستتيح وجود كيان لهم للتسهيل عليهم في التعامل مع الجهات المصرفية والحكومية، مع وجود برامج وأدوات تكنولوجية تساعدهم في مجال عملهم. 

كما ستعمل الوزارة على تنظيم ملتقى للتوظيف قريبًا، لمساعدة الشباب على إيجاد وظائف في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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