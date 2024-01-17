الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الاتصالات لـ"الدستور": خطة لتعظيم العوائد الاقتصادية لمصر من الكوابل البحرية

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

وضعت وزارة الاتصالات خطة لاستغلال موقع مصر الجغرافي ومرور 23 كابل بحري عبر الأراضي المصرية، منها 5 كوابل جديدة قيد التنفيذ، حيث تعبر 90% من بيانات العالم عبر مصر.

تحويل مصر لأكبر ممر رقمي في العالم وتوطين صناعة البيانات العملاقة

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الوزارة وضعت خطة لتعظيم العوائد الاقتصادية وزيادة موارد عبور الكابلات البحرية عبر الأراضي المصرية، موضحا أن الوزارة انتهت من تعزيز البنية التحتية الدولية، حيث تمتلك مصر 10 محطات إنزال بين كل من رأس غارب والزعفرانة على البحر الأحمر وسيدى كرير على البحر المتوسط.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى أكبر ممر رقمي في العالم والاستفادة من إمكانيات الدولة وعقد شراكات دولية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز عملاقة لتخزين ونقل البيانات، موضحا أن الانتهاء من تطوير البنية التحتية الدولية وتوصيل كابلات الألياف الضوئية بمسار طريق المرشدين سيحقق نموا في هذا القطاع الواعد.

الاتصالات: مصر الأولى في "سرعة النت" بإفريقيا بعد تطوير كلّف 150 مليار جنيه

الاتصالات خطة لتعظيم العوائد الاقتصادية لمصر من الكوابل البحرية

وأشار الوزير إلى أنه تم زيادة عدد المسارات الدولية العابرة لمصر، وتم إضافة 5 مسارات جديدة ليصبح لدي مصر 11 مسارًا بديلاً لنقل البيانات. وأوضح أن هذه المسارات تسهل نقل البيانات وتوفير حلول سريعة في حالة انقطاع أي كابل بحري. كما أكد أن الوزارة تهدف إلى الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال توطين صناعة البيانات في مصر.

وأضاف الوزير أن التعاون الكبير مع الشركة المصرية للاتصالات ساهم في تحقيق التحول الرقمي للوزارة، حيث تم توقيع اتفاق مع شركة زين عُمانتل الدولية لإنشاء ممر رقمي يربط بين البحر الأبيض المتوسط وبحر العرب ومنطقة الخليج العربي، مما يجعله مسارًا غير مسبوق لنقل البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع توطين صناعة البيانات، وجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز بيانات في مصر، بهدف تنمية هذه الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتخزين ونقل البيانات، وتصدير خدمات الاتصالات إلى الخارج.

وزارة الاتصالات مصر عمرو طلعت وزير الاتصالات العوائد الاقتصادية الكابلات البحرية

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد "أسيوط معاشات" التاريخى بعد تطويره ويتفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

الأكثر قراءة

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

عاجل.. الرئيس السيسى يوجّه بتعزيز الاستثمارات فى دول القارة الإفريقية

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

مفاجأة.. "لايف التيك توك" وراء انقلاب سيارة فادى خفاجة بمدينة نصر

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

نشوى رائف تطالب بحظر التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب حفاظًا على الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟