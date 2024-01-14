وزير الاتصالات لـ"الدستور": تنمية الصعيد أولوية ونستهدف توصيل الفايبر لـ3.5 مليون منزل

هنا في أقصى الصعيد بدأ العمل والتنمية الشاملة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد محافظات الصعيد تنمية شاملة من الدولة، لأول مرة بعد عقود من النسيان والتجاهل، وتخطت استثمارات الدولة في صعيد مصر نحو 1.5 تريليون جنيه في عهد الرئيس السيسي بنسبة 25% من إجمالي الاستثمارات الكلية والبالغة 7 تريليون جنيه.

وضمن هذه الاستثمارات الكبيرة فازت عاصمة الصعيد محافظة أسيوط بإنشاء أول منطقة تكنولوجية في صعيد مصر على مساحة 44 فدان جاءت ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء القرى والمناطق التكنولوجية لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات وخلق مجتمع رقمي في محافظات مصر.

المنطقة التكنولوجية باسيوط

شملت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 11 مبنى على مساحة 15 فدان تتضمن مبنى خدمة المواطن، ومنافذ البنوك والمحلات، ومبنى التدريب، ومبنى الابتكار وريادة الأعمال، ومبنى التعهيد، ومبنى الشركات، ومباني المرافق والبنية التحتية للمرحلة الاولى، ومبنى إدارة المنطقة، والمسجد، ومبنى المدرسة الذكية.

هذه المنطقة التكنولوجية تمثل اداة جذب كبيرة للشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بجانب جذبها لكبرى الشركات العالمية لافتتاح مقرات لها بصعيد مصر حيث أصبحت المنطقة مركزا للتدريب والإشعاع العلمي والثقافي بجانب الاستثمارات.

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة حريصة كل الحرص على تنمية محافظات الصعيد وتوفير جميع مقومات الحياة بها حيث أن إنشاء المنطقة التكنولوجية بأسيوط استهدف توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات وفتح قنوات لتوفير فرص عمل للشباب بجانب بناء القدرات والكوادر البشرية وتأهيل الشباب للعمل بالسوق المحلي والإقليمي والعالمي.

المنطقة التكنولوجية باسيوط

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بتنمية الصعيد وتهيئة بيئة العمل للشباب والمواطنين في صعيد مصر ففي العقود السابقة كنا نشاهد الشباب يقوم بالهجرة الداخلية للعمل في القاهرة لعدم توافر الإمكانيات، اليوم الشباب في الصعيد وجد ما يرد في قريته وفي مدينته حيث تم تسيد تجمعات تكنولوجية حاضنة لشباب الجامعات حتي قبل التخرج.

المنطقة التكنولوجية باسيوط

وأضاف الوزير أن إنشاء منطقة تكنولوجية في أسيوط نقلة حضارية ونوعية لشباب المحافظة حيث تم توطين وتسكين فروع للشركات العالمية والمحلية في هذا المكان بجانب إنشاء مركزا للإبداع التكنولوجي وفرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب وتأهيل الشباب والصعيد يحظي بدعم كامل من الرئيس السيسي.

المنطقة التكنولوجية باسيوط

وأضاف الوزير أن المشروع اليوم أصبح منطقة جاذبة للاستثمار التكنولوجي وتم افتتاح عدد من فروع الشركات في مجال التعهيد وخدمات العابرة للحدود والتي نمت خلال الفترة الاخيرة بفضل خطة مصر الرقمية التي تتبنها الوزارة، مشيرا إلى أن نسبة الإشغالات بالمنطقة تجاوزت 85%.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدات في تنفيذ خطة إحلال لكابلات النحاسية بالألياف الضوئية الفايبر بهدف نشر خدمات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة وتوصيل نحو 3.5 مليون منزل بالانترنت.

ويعد مشروع حياة كريمة احد اهم المشروعات التنموية والمجتمعية لخدمة المواطنين حيث فاز الصعيد فيه بنصيب الأسد حيث أن دولة 30 يونيو وضعت تنمية هذا الإقليم على رأس أولوياتها وبلغت الاستثمارات الكلية للمرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة بالصعيد وفق البيانات الحكومية 240 مليار جنيه تمثل نحو 68% في عهد الرئيس السيسي.

المنطقة التكنولوجية باسيوط

ونفذت الدولة عدد 3196 مشروعا بقيمة إجمالية 9.7 مليار جنيه من إجمالي 4453 مشروعا جارية ومنتهية باستثمارات إجمالية حوالى 16.39 مليار جنيه بهدف التيسير على المواطنين.