وزير الاتصالات لـ"الدستور": بدء تنفيذ المرحلة الثانية لميكنة المستشفيات الجامعية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية لميكنة المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت ميكنة القطاع الصحي بالمستشفيات الجامعية بعدد 79 مستشفى بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه.

بدء تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أنه تم ربط جميع المستشفيات الجامعية عبر شبكة الفايبر الألياف الضوئية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للقطاع الطبي في مصر، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع إنشاء ملف طبي لكل مواطن يتم من خلاله تلقي الرعاية الصحية.

وتابع “طلعت” أن المرحلة الثانية تستهدف استكمال باقي مستشفيات القطاع الطبي بالإضافة إلى كافة كليات الطب والصيدلة على مستوى الجمهورية بعدد 27 جامعة حكومية بهدف ميكنتها وإتاحة الاختبارات ومنظومة الامتحانات إلكترونيا.

ربط 300 وحدة للتشخيص والكشف عن بعد بالمستشفيات الكبيرة

وأشار الوزير إلى أن تم إنشاء 300 وحدة للتشخيص والكشف المبكر عن بعد على مستوى الجمهورية وربطها بالمستشفيات الحكومية الكبيرة للتيسير على المواطنين في المناطق النائية وإتاحة آلية للأطباء في الوحدات الصحية الاستعانة الاستشارين من الأطباء الأكفاء لراحة المرضى وعدم تكبدهم السفر إلى المدن.

ألمح الوزير إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ ميكنة القطاع الصحي في مصر وإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل، موضحا أن الوزارة انتهت من البنية الرقمية للمشروع وربطه بشبكة الفايبر الموحدة وجاري تنفيذ المرحلة الأولى بالتنسيق مع وزارتي المالية والصحة والسكان.

الأقصر ثاني محافظات تطبيقا لمشروع التأمين الصحي الشامل

وتابع الوزير أنه تم تطبيق المشروع استرشاديا بمحافظة بورسعيد وتطبيقه بشكل تجريبي ويجري حاليا إعداد البنية التحتية للمشروع بمحافظات الأقصر وباقي مدن القناة الإسماعيلية والسويس.