السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات لـ"الدستور": بدء تنفيذ المرحلة الثانية لميكنة المستشفيات الجامعية

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية لميكنة المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت ميكنة القطاع الصحي بالمستشفيات الجامعية بعدد 79 مستشفى بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه.

بدء تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أنه تم ربط جميع المستشفيات الجامعية عبر شبكة الفايبر الألياف الضوئية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للقطاع الطبي في مصر، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع إنشاء ملف طبي لكل مواطن يتم من خلاله تلقي الرعاية الصحية.

وتابع “طلعت” أن المرحلة الثانية تستهدف استكمال باقي مستشفيات القطاع الطبي بالإضافة إلى كافة كليات الطب والصيدلة على مستوى الجمهورية بعدد 27 جامعة حكومية بهدف ميكنتها وإتاحة الاختبارات ومنظومة الامتحانات إلكترونيا.

وزير الاتصالات لـ"الدستور": ميكنة خدمات الاستثمار ضمن أولوياتنا فى 2024

 

ربط 300 وحدة للتشخيص والكشف عن بعد بالمستشفيات الكبيرة  

وأشار الوزير إلى أن تم إنشاء 300 وحدة للتشخيص والكشف المبكر عن بعد على مستوى الجمهورية وربطها بالمستشفيات الحكومية الكبيرة للتيسير على المواطنين في المناطق النائية وإتاحة آلية للأطباء في الوحدات الصحية الاستعانة الاستشارين من الأطباء الأكفاء لراحة المرضى وعدم تكبدهم السفر إلى المدن.

ألمح الوزير إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ ميكنة القطاع الصحي في مصر وإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل، موضحا أن الوزارة انتهت من البنية الرقمية للمشروع وربطه بشبكة الفايبر الموحدة وجاري تنفيذ المرحلة الأولى بالتنسيق مع وزارتي المالية والصحة والسكان.

الأقصر ثاني محافظات تطبيقا لمشروع  التأمين الصحي الشامل  

وتابع الوزير أنه تم تطبيق المشروع استرشاديا بمحافظة بورسعيد وتطبيقه بشكل تجريبي ويجري حاليا إعداد البنية التحتية للمشروع بمحافظات الأقصر وباقي مدن القناة الإسماعيلية والسويس.

عمرو طلعت وزير الاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي التأمين الصحي الشامل المستشفيات الجامعية

الأكثر قراءة

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

محتلون كاذبون.. هل أطلعت مصر إسرائيل على توقيت عملية طوفان الأقصى؟

تكليف رئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى