اليوم.. وزير الاتصالات يشهد افتتاح عدد من الشركات التكنولوجية بأسيوط

يشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات اليوم الأحد افتتاح مجموعة من الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة في إطار مشروع دعم الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جولة تفقدية لوزير الاتصالات لمحافظة أسيوط

يأتي ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الاتصالات وعدد من قيادات الوزارة لمحافظة أسيوط اليوم؛ لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية والخدمية للمواطنين بمرافقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إننا اليوم سنشهد افتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية الناجحة والتي ستقدم نموذجا للشباب المتميز في صعيد مصر، مشيرا إلى أن هذه المشروعات وفرت فرص عمل وأدت إلى الحد من الهجرة الداخلية للشباب إلي القاهرة.

اهتمام حكومي بتنمية الصعيد بتوجيهات رئاسية

وتابع الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار الاهتمام الحكومي بمحافظات الصعيد حيث أصبحت كل محافظة لديها مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات والشباب للعمل بنفس المحافظة، موضحا أن الدولة أنفقت استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية لمحافظات الصعيد.

وأوضح الوزير أن زيارة اليوم لمحافظة أسيوط تستهدف استكمال تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر التحول الرقمي في عاصمة الصعيد حيث ستشهد الوزارة أيضا افتتاح مدرسة المصرية للاتصالات وي التكنولوجية.

افتتاح مشروعات تكنولوجية بحياة كريمة

ومن المقرر أن يجري افتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية الخاصة بحياة كريمة ومشروع استبدال كابلات الفايبر بدلا من الكابلات النحاسية بالإضافة إلي افتتاح عدد من السنترالات ومكاتب البريد بعد تطويرها وتحديثها.

كما يقوم وزير الاتصالات اليوم بزيارة للمنطقة التكنولوجية بالمحافظة والاطلاع علي برامج تنمية وبناء قدرات الشباب من خلال مركز الابداع مصر الرقمية بالإضافة لإجراء لقاء مع شباب الخريجين من معهد تكنولوجيا المعلومات.

يرافق الوزير في الزيارة عدد من نواب الوزير وقيادات وزارة الاتصالات والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ورئيس هيئة البريد بالإضافة لقيادات محافظة أسيوط والقيادات التنفيذية والشعبية وبعض أعضاء مجلس النواب.