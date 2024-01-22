الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الاتصالات: صناعة الألعاب الإلكترونية لها جوانب تنموية كبيرة

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن صناعة الألعاب الإلكترونية لها جوانب تنموية كبيرة، مؤكدًا أنها مركز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمو على نحو مضطرد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

وأشار الوزير إلى أن الشباب يقبل على هذه الألعاب في مصر وعالميًا سواء في ممارستها أو تصميمها وتطويرها، مؤكدًا أن مصر لديها 15 ألف لاعب ومطور وهاو في الألعاب الإلكترونية وبعضهم يشارك في مسابقات عالمية.

وزير الاتصالات: مصر لديها أكثر من ألف مطور 

وقال: مصر لديها أكثر من ألف مطور و20 شركة مصرية تعمل في مجال الألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات أقامت من خلال الشركة المصرية للاتصالات فريق "رع" وهو يعتبر منتخب مصر في مجال الألعاب الرقمية، وبدأ في 2020 وحاز على العديد من البطولات العالمية ونعمل على تدعيمه.

وأعلن وزير الاتصالات عن تطوير نادي الشركة المصرية للاتصالات ليكون قلعة الألعاب الرقمية في مصر، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مجموعة من الملاعب المتخصصة في الألعاب الرقمية، تتم فيها استضافة الشباب الشغوف بهذه الألعاب وتطوير قدراتهم على الألعاب.

وأشار وزير الاتصالات إلى كلية الفنون الرقمية، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، قائلًا: هو متخصص في الألعاب الإلكترونية ويتيح برامج تدريب في كل التقنيات المرتبطة، مؤكدًا أن هناك شراكة مع مجموعة ضخمة من الشركات الرائدة في هذا المجال.

وأكد طلعت أن التدريب متاح في كل فروع المعهد، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية في مصر توظف متخصصين مصريين في مجال الألعاب والفنون الرقمية.

كما أكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقام مسابقة للتوعية على الألعاب الجادة في مجال الألعاب الرقمية.

الدكتور عمرو طلعت قطاع الاتصالات مجلس الشيوخ الألعاب الإلكترونية نادي الشركة المصرية

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