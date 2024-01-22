الإثنين 22 يناير 2024
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سياسي

نائب التنسيقية رامي جلال: نحتاج لغزو العالم بألعاب تحكي تاريخنا وتدعم قوتنا الناعمة

النائب الدكتور رامي
النائب الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، إن الألعاب الالكترونية أحد المصادر المهمة للدخل القومي في الدول الكبرى، وهي مجال للمنافسة الاقتصادية والصراع الثقافي، وفي الحالتين يمكن لمصر تحقيق مكاسب؛ سواء عوائد اقتصادية أو دعم الهوية".

وأضاف جلال: "مصر دولة عظمى ثقافيًا، ولا يجب أن نقلق وأن تكون مقاربة التعامل مع الألعاب الالكترونية هي محاولات المنع والحجب".

حجم سوق الألعاب الإلكترونية العالمية 245 مليار دولار ونصيب مصر منه ضئيل للغاية

 وتابع "حجم سوق الألعاب الإلكترونية العالمية حاليًا يصل في بعض التقديرات إلى 245 مليار دولار وسيزيد حوالي 130 مليار خلال أربع سنوات، بينما نصيب مصر منه ضئيل للغاية".

وأكد جلال على أن: "الألعاب الالكترونية أمر واقع لابد من الاهتمام به، وخلال سنوات ستكون الرياضات الالكترونية مدرجة ضمن الألعاب الأوليمبية".
واختتم جلال كلمته قائلًا: "لابد أن يكون لمصر حصة اقتصادية وثقافية في هذه الألعاب، عبر تهيئة بنية تحتية حقيقية من الآن وإلا قد نخرج من هذا السوق العالمي خلال سنوات، بينما يفترض أن تهتم رؤية مصر ٢٠٣٠ بهذا الموضوع".

جاء ذلك في خلال مناقشة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين في أثناء مناقشة دراسة عن الألعاب الالكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتخديات والفرص المتعلقة بها.

رامي جلال مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الألعاب الإلكترونية عوائد اقتصادية

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