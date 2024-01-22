وكيل مجلس الشيوخ يطالب بسن تشريعات تنظم عمل الألعاب الإلكترونية بمصر

طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بسن تشريعات وقوانين تنظم عمل الألعاب الإلكترونية في مصر، موكدا أن أخطار هذه الألعاب لا بد أن تندرج تحت مظلة القانون لأنها ألعاب تؤدي إلى غزو العقول وثبت ذلك بالواقع العملي.

وأضاف “أبوشقة” في كلمته بالجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بشأن دراسة موضوع الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها، بأن العديد من دول العالم أمثال السعودية والصين وغيرها سنت تشريعا لتنظيم عمل الألعاب الإلكترونية، منوها عن حالات كثيرة قادت إلى الإدمان أو الانتحار، مؤكدا أن أي شخص في أي عمر من الأعمار، يمكن أن يصبح مدمنًا، وهنا تكمن الخطورة لأنها تسيطر على العقل بألعاب معينة تقوده إلى الانتحار أو جرائم قتل أو خلافه.

وبين أبوشقة في كلمته بأن الدعوة إلى تشريعات ضابطة ليس معناه عدم مسايرة العالم وتطورة التكنولوجي لأن العالم يشهد خطوات سريعة نحو تطور تكنولوجي غير مسبوق وأن حديثي ليس عن إيجابيات التكنولوجيا ولكن السلبيات والمخاطرالتي تسببها الألعاب الإلكترونية مما حدا بالبعض إلى تسميتها بألعاب الشيطان.

وأضاف أبوشقة أن هذه الألعاب تنوعت بين أسماء الحوت الأزرق تحدي المشاة وتشارلي وبابجي وغيرها، ولا بد أن نبين هل هي جريمة ضرر أم جريمة الخطر، ومن ثم فإن الألعاب قد يطلق عليها البعض بأنها من ضمن حروب الجيلين الرابع والخامس.

وشدد أبوشقة على ضرورة وسيلة فنية لمراقبة هذه الألعاب لما تمثلة من غزو للعقول.

وقدم مجلس الشيوخ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجموع الشعب المصري بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة، وكذلك ثورة 25 من يناير. جاءت تهنئة المجلس في كلمة ألقاها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ مع بداية أعمال الجلسة العامة بمناسبة احتفالات مصر بأعياد الشرطة، وكذلك ذكري ثورة 25 من يناير.