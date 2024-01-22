سؤال برلمانى بشأن موعد دخول اتفاقية التجارة الإفريقية حيز التنفيذ

تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن موعد دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ الفعلي.

وقالت النائبة- في سؤالها الموجه إلى وزير التجارة والصناعة- إن عددًا كبيرًا من المجالس التصديرية والشركات يترقب دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ الفعلى، لاسيما أن تطبيقها سيحسن من معدلات نمو الاقتصاد المصري عبر زيادة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية.

وأوضحت "أنيس" أن السوق الإفريقية من أهم الأسواق التى يمكن أن تساهم وبشدة فى تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا حيز التنفيذ ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الشركات المصرية والمصدرين، خاصة أن إفريقيا تضم سوقًا ضخمة وعدد سكان كبيرًا.

وأكدت أن الاقتصاد المصري سيستفيد من تلك الاتفاقية خاصة السوق المصرية التي تعتبر البوابة الأولى لقارة إفريقيا، وهو ما سيعمل على جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق.

ونوّهت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سيضيف لمصر ما لا يقل عن ثلاثين شريكًا تجاريًا جديدًا، والتى تشمل عددًا من أكبر الاقتصاديات في القارة كدولتى نيجيريا وجنوب إفريقيا.

تفعيل وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا سيحقق نقلة نوعية للصادرات المصرية

وذكرت "أنيس" أن تفعيل وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا سيحقق نقلة نوعية للصادرات المصرية، كما أنها ستسهم أيضًا في تلبية احتياجات السوق المصرية من الواردات الإفريقية.

وشددت على ضرورة سعى القطاع الخاص للاستفادة الكبيرة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها منطقة التجارة الحرة مع إفريقيا، لافتة إلى أن الاتفاقية تضم 55 سوقًا إفريقية.

وطالبت الحكومة بوضع خطة طموحة لزيادة تواجد القطاع الخاص المصرى داخل القارة السمراء عن طريق وضع رؤية متكاملة؛ لتشجيع القطاع الخاص وتنمية مشاركته فى النشاط الاقتصادى الإفريقى، وزيادة حجم الصادرات.