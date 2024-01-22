قرار من مجلس الشيوخ بشأن طلب مقدم لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن حفظ طلب مقدم برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، من أجل اتخاذ الإجراءات في رفع دعوى شيك بدون رصيد.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن الطلب غير مستوفٍ الشروط التي تنص عليها اللائحة في هذا الشأن، لذلك تم حفظ الطلب.

كان مجلس الشيوخ قد قدّم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولكافة جموع الشعب، بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة وكذلك ثورة 25 من يناير.

جاءت تهنئة المجلس في كلمة ألقاها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مع بداية أعمال الجلسة العامة بمناسبة احتفالات مصر بأعياد الشرطة، وكذلك ذكرى ثورة 25 من يناير.