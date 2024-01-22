الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس الشيوخ يهنئ وزير الداخلية والشعب المصرى بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قدم مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجموع الشعب المصري بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة وكذلك ثورة 25 من يناير. جاءت تهنئة المجلس في كلمة ألقاها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مع بداية أعمال الجلسة العامة بمناسبة احتفالات مصر بأعياد الشرطة، وكذلك ذكرى ثورة 25 من يناير.

وقال عبدالرازق: في حياة الأمم والشعوب أيام خالدة لا تُنسى، لمّا بها من أحداث جسام ترتبط بتاريخها، وتعبر عن بطولات رجالها، ويمثل يوم الخامس والعشرين من يناير، من كل عام؛ يومًا مشهودًا في التاريخ المصري، إذ نحتفل في مثل هذا اليوم، من كل عام؛ بذكرى من أروع ذكريات البطولة والفداء والوطنية، وهى ذكرى عيد الشرطة المصرية؛ التي جسد رجالها ملحمة وطنية للفداء والتضحية، حينما خاضوا معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام ١٩٥٢ ضد المحتل الغاشم؛ دفاعًا عن أرض مصر وكرامتها واستقلالها، فخلده الشعب المصري في تاريخه؛ فلرجال الشرطة المخلصين، منا كل التحية وعظيم التقدير والعرفان على بطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة الجريمة بمختلف صورها، والإرهاب بمختلف أنواعه وأشكاله؛ لتظل مصر واحة الأمن والأمان، وينعم شعبها بالسلام والاستقرار.

 وأضاف: كما نحتفل في هذا اليوم؛ بذكرى وطنية عزيزة، أكد فيها شباب مصر في الخامس والعشرين من يناير سنة ٢٠١١ استمرار سريان روح العطاء والفداء في صدور المصريين، فكانت مطالبهم المشروعة خطوة يستكملون بها المسيرة نحو صون الدولة الوطنية ذات التاريخ العريق، إلا أن الجماعة الإرهابية حاولت خطف الوطن وتهديد أمنه واستقراره، فجاءت ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣ لتصحح المسار، وتستكمل الطريق للوصول إلى دولة عصرية، تقوم على أسس وطنية راسخة.

وأشار إلى انه فى هذا المقام، يطيب لي، أن أتقدم باسمي واسمكم؛ بخالص التهنئة القلبية إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وإلى هيئة الشرطة المصرية وإلى الشعب المصري الأبي؛ بمناسبة ذكرى هذا اليوم الوطني.

وزير الداخلية احتفالات أعياد الشرطة اعياد الشرطة مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ ثورة 25 من يناير

مواد متعلقة

افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمناقشة دراسة بشأن الألعاب الإلكترونية

سؤال برلمانى بشأن موعد دخول اتفاقية التجارة الإفريقية حيز التنفيذ

عبدالغفار يستعرض أمام الشيوخ خطة النهوض بالمنظومة الصحية حتى 2030

حياة خطاب تطالب بخطوات وأفكار جديدة خارج الصندوق لجذب أكبر عدد من السياح

وزير السياحة: الاستراتيجية الوطنية للسياحة ضمنت حلول لأبرز التحديات التى تواجه القطاع

رامى جلال: الثقافة السياحية غائبة.. ونحتاج لتحويل المواطن لسائح محلى

محمود القط يسأل وزير السياحة عن سبب تأخر صدور لائحة قانون الغرف السياحية

اجتماعات مكثفة في اللجان النوعية بـ"الشيوخ" بشأن الضريبة العقارية وعوائق الاستثمار

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

عاجل.. عائلات المحتجزين الإسرائيلين تداهم غرفة اجتماع للجنة المالية فى الكنيست

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

سعر الجنيه الذهب اليوم والذهب للبيع والشراء في سوق الصاغة عالميا ومحليا

"ربيع" يمنح الخطوط الملاحية "شارة الأمان" للعبور من قناة السويس: جاهزون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة