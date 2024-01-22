الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: نحتاج لخطة محكمة للكشف عن المبدعين

إيهاب وهبة
إيهاب وهبة

قال إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: اننا نحتاج بالفعل لخطة محكمة للكشف عن المواهبين  والمبدعين، وفى سنة 2018 الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مبادرة لتعليم 10 آلاف طالب لتعليم التكنولوجيا والبرمجة، بعد هذه الفترة 6 سنوات من شارك 500 فقط و18 شركة"، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإنتاج الألعاب الإلكترونية في مصر، لأن هناك ألعاب تنتجها أمريكا ودول أخرى لها تأثير سياسي وثقافي وأهداف أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

وتساءل "وهبة" عن دور وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، في مواجهة هذه الظاهرة ومخاطرها والتوعية في المناهج.  

ومن جانبه قال النائب أحمد شعبان، ان "الألعاب الإلكترونية أصبحت صناعة مهمة ومتوقع أن تصل إيراداتها عالميا إلى نصف تريليون دولار في 2025، ومصر يجب أن يكون لها نصيب فى هذه الصناعة، لأنها تعتمد على النوابغ والعقول المبدعة".

وتوافق معهم النائب سامح السادات، مؤكدا، على ضرورة إزالة المعوقات أمام الشركات العالمية للعمل في مصر وتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية، وشدد على ضرورة تحفيز الاستثمار في هذا المجال ومشاركة مصر في هذه الصناعة المهمة اقتصاديا.

النائب إيهاب وهبه حزب الشعب الجمهوري إنتاج الألعاب الإلكترونية تعليم التكنولوجيا والبرمجة النائب حسانين توفيق

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