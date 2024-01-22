رئيس "الشيوخ": صناعة الألعاب الإلكترونية أصبحت تجارة عالمية وأحدثت نقلة بالاقتصاد العالمي

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأن يكون لمصر نصيبا من صناعة الألعاب الإلكترونية باعتبارها تجارة عالمية تمثل نقلة نوعية في الاقتصاد العالمي، مضيفا لما لا يكون لمصر نصيبا من تلك الصناعة وبما يعود علي الاقتصاد القومي بالفائدة.

وأشار "عبدالرازق" إلى أهمية الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

العالم كله أصبح ينظر إلى الألعاب الإلكترونية باهتمام

وأشار رئيس الشيوخ، إلى أن العالم كله أصبح ينظر إلى الألعاب الإلكترونية كمصدر مهم من مصادر الدخل، مؤكدا أن هذا لا يمنع أن هناك بعض الأمور قد تحتاج إلى تدخل تشريعي في حينه.

من جانبها قالت النائبة فيبي فوزري، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن دراسة الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها، لا شك أن المتابع للتطورات التكنولوجية المتسارعة يمكنه أن يرصد بوضوح أن صناعة الألعاب الإلكترونية قد باتت صناعة راسخة على المستوى العالمي.

وأوضحت النائبة فيبي فوزري، أن إيرادات صناعة الألعاب الإلكترونية يقدرها البعض بأكثر من 200 مليار دولار وهي تعتمد بصورة كبيرة على الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها، الأمر الذي يجعل منها إحدى الصناعات الواعدة وفي الوقت نفسه ذات امكانات تتوافر إلى حد كبير في مصر.