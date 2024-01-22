الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "الشيوخ": صناعة الألعاب الإلكترونية أصبحت تجارة عالمية وأحدثت نقلة بالاقتصاد العالمي

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأن يكون لمصر نصيبا من صناعة الألعاب الإلكترونية باعتبارها تجارة عالمية تمثل نقلة نوعية في الاقتصاد العالمي، مضيفا لما لا يكون لمصر نصيبا من تلك الصناعة وبما يعود علي الاقتصاد القومي بالفائدة.

وأشار "عبدالرازق" إلى أهمية الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

العالم كله أصبح ينظر إلى الألعاب الإلكترونية باهتمام

 وأشار رئيس الشيوخ، إلى أن العالم كله أصبح ينظر إلى الألعاب الإلكترونية كمصدر مهم من مصادر الدخل، مؤكدا أن هذا لا يمنع أن هناك بعض الأمور قد تحتاج إلى تدخل تشريعي في حينه.

من جانبها قالت النائبة فيبي فوزري، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تناقش  تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن دراسة الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها،  لا شك أن المتابع للتطورات التكنولوجية المتسارعة يمكنه أن يرصد بوضوح  أن صناعة الألعاب الإلكترونية قد باتت صناعة راسخة على المستوى العالمي.

 وأوضحت النائبة فيبي فوزري، أن إيرادات صناعة الألعاب الإلكترونية يقدرها البعض بأكثر من 200 مليار دولار وهي تعتمد بصورة كبيرة على الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها، الأمر الذي يجعل منها إحدى الصناعات الواعدة وفي الوقت نفسه ذات امكانات تتوافر إلى حد كبير في مصر. 

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق صناعة الالعاب الالكترونية سوق الألعاب الإلكترونية دراسة الألعاب الإلكترونية تجارة عالمية

مواد متعلقة

وكيل مجلس الشيوخ يطالب بسن تشريعات تنظم عمل الألعاب الإلكترونية بمصر

"الشيوخ" يناقش طلبين بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات

قرار من مجلس الشيوخ بشأن طلب مقدم لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء

النائب حسانين توفيق يستعرض تقرير الدراسة المقدم منه بشأن الألعاب الإلكترونية

مجلس الشيوخ يهنئ وزير الداخلية والشعب المصرى بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمناقشة دراسة بشأن الألعاب الإلكترونية

سؤال برلمانى بشأن موعد دخول اتفاقية التجارة الإفريقية حيز التنفيذ

عبدالغفار يستعرض أمام الشيوخ خطة النهوض بالمنظومة الصحية حتى 2030

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

عاجل.. عائلات المحتجزين الإسرائيلين تداهم غرفة اجتماع للجنة المالية فى الكنيست

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ربيع" يمنح الخطوط الملاحية "شارة الأمان" للعبور من قناة السويس: جاهزون

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

سعر الجنيه الذهب اليوم والذهب للبيع والشراء في سوق الصاغة عالميا ومحليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة