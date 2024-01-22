طارق رسلان يطالب بالاستفادة القصوى من عوائد الألعاب الإلكترونية

توجه النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بالشكر للقيادة السياسية وأبناء الشرطة الشرفاء وأبناء ورجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة 25 يناير، مؤكدًا أن الشرطة كانت وما زالت تجسد ملحمة وطنية في حب الوطن.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بشأن دراسة موضوع الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها.

وأكد بناء على توجيهات القيادة السياسية بإطلاق استراتيجية مصر الرقمية في 2022 أصبح هذا المجال الأكثر نموًا، واستهدف الوصول إلى 550 ألف تخصص، ويجب دعم مشاركة مصر في هذه الصناعة والاستفادة من العقول المبدعة في مجال التكنولوجيا.

وشدد رسلان على ضرورة أن تكون استفادة كبرى من عوائد الألعاب الإلكترونية بما يحقق مكتسبات على الاقتصاد الوطني، مطالبًا بدعم المحافظات بخطط التطور التكنولوجي التي تقدمها الدولة.

من جانبه قالت النائبة فيبي فوزري وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن دراسة الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

وتابعت: لا شك أن المتابع للتطورات التكنولوجية المتسارعة يمكنه أن يرصد بوضوح أن صناعة الألعاب الإلكترونية قد باتت صناعة راسخة على المستوى العالمي بإيرادات يقدرها البعض بأكثر من 200 مليار دولار وهي تعتمد بصورة كبيرة على الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها، الأمر الذي يجعل منها إحدى الصناعات الواعدة وفي الوقت نفسه ذات امكانات تتوافر إلى حد كبير في مصر.